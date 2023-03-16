"Мирний план" Китаю дозволив би Росії продовжити окупацію території України, - Білий дім

"Припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - заявив Джон Кірбі.

"Мирний план" Китаю, зокрема, припинення вогню, дозволило би Росії продовжити окупацію території України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Всі бачили план із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню", - сказав Кірбі.

Він зауважив, що хоча китайська пропозиція звучить розумно, але зараз припинення вогню ратифікує захоплення українських територій росіянами.

"По суті, це визнало б здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН», - наголосив Кірбі.

Також координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому додав, що Росія могла би використати цю паузу, аби посилити свої позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.

Нагадаємо, МЗС Китаю у річницю російського вторгнення в Україну опублікувало "позицію щодо врегулювання української кризи" з 12 пунктів. У ній ідеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій".

16 березня під час зустрічі глав МЗС України та Китаю китайський міністр заявив, що Китай хоче, аби Україна та РФ провели мирні переговори.