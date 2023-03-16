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Українці придбали у Дії пів мільйона військових облігацій, - Федоров

Таким чином українці спонсорують перемогу України над РФ.

Українці придбали у Дії пів мільйона військових облігацій, - Федоров
Фото: Макс Требухов

Громадяни України придбали вже 500 тис. військових облігацій у Дії. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони. Від зброї, бронежилетів, касок до зарплат лікарям, вчителям та іншим соціально важливим професіям”, - написав Федоров.

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Він наголосив, що таким чином українці спонсорують перемогу України над РФ та отримують прибуток. 

Федоров розповів, що нещодавно українці вже отримали на картку єПідтримка виплати за облігацію Херсон. Частина з людей реінвестували ці гроші у звільнення Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши відповідні облігації. 

Нагадаємо, 1 березня Міністерство фінансів України здійснило погашення однорічних військових облігацій, які були випущені на аукціонах ОВДП 1 березня 2022 року.

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