Мінфін здійснив погашення однорічних військових облігацій

1 березня Міністерство фінансів України здійснило погашення однорічних військових облігацій, які були випущені на аукціонах ОВДП 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Сума становить понад 27 млрд грн.

У Мінфіні нагадали, що торік 1 березня провели перший аукціон військових ОВДП, на якому інвестори підтримали державу на суму понад 8 млрд грн шляхом інвестування у 2-місячні та 1-річні військові облігації.

"Номінальний рівень дохідності за 2-місячними паперами (UA4000221436) склав 9,7%, а за 1-річними паперами (UA4000225668) – 11%", - зазначили в міністерстві.

Всього завдяки випуску військових облігацій Україна залучила до державного бюджету понад 200 млрд грн у 2022 році, та близько 25 млрд грн у 2023 році.

Нагадаємо, нещодавно Мінфін розмістив військові облігації на майже 12,5 млрд грн в еквіваленті.

Тим часом Укрзалізниця у січні перенесла терміни погашення єврооблігацій на загальну суму 895 мільйонів доларів.