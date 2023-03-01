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Румунія вперше очолила рейтинг імпортерів українського збіжжя

З першої десятки імпортерів вибули Індонезія, Іран, Пакистан, Лівія та Туніс.

Румунія вперше очолила рейтинг імпортерів українського збіжжя
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

За підсумками 2022 року Румунія вперше очолила рейтинг топ-10 імпортерів українського збіжжя.

Про це повідомили в Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Згідно з повідомленням, Україна за останнє десятиріччя суттєво наростила обсяги експорту зернових. За 2022 рік на іноземні ринки було вивезено 38,5 млн тонн українського збіжжя, а виручка від експорту цього зерна склала торік 9,1 млрд доларів.

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Якщо 2021 року вартісні обсяги поставок зернової сільгосппродукції до Румунії становили лише 1,8 млн доларів, то 2022 року вони сягнули 1 243 млн доларів. При цьому частка Румунії у вітчизняному експорті зернових у 2022 році склала 13,6% вартості експорту цієї товарної групи, посунувши Китай із часткою у 12,1% на друге місце у рейтингу.

Крім того, 2022 року в десятці найбільших покупців зерна в Україні відбулись зміни: Румунія, Польща, Італія, Угорщина та Південна Корея витіснили з топ-10 Індонезію, Іран, Пакистан, Лівію та Туніс.

Нагадаємо, 5,5 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки експортувала Україна за січень цього року.

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