За січень Україна експортувала 5,5 млн тонн агропродукції

Це на 1,3 млн тонн менше, аніж за грудень 2022-го.

5,5 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки експортувала Україна за січень цього року.

Такі дані оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства.

За інформацією відомства, це на 1,3 млн тонн менше, аніж за грудень 2022-го.

"Така динаміка в сторону зменшення зумовлена штучним блокування роботи "зернового коридору" зі сторони російських інспекторів. Як результат, в рамках "зернової ініціативи" було відвантажено за перший місяць року лише 3 млн тонн. Нагадаємо, що у вересні-жовтні експорт с/г продукції коридором складав близько та понад 4 млн тонн відповідно", - зазначили в Мінагрополітики.

Експорт кукурудзи зменшився на 700 тис. тонн і становив 2,6 млн тонн, а пшениці – на 250 тис. тонн (1,3 млн тонн).

У міністерстві зазначили, що Україна за 11 місяців війни відправила в інші держави 44,4 млн тонн агропродукції.

"У цьому розрізі пшениці поїхало – 9,9 млн тонн, кукурудзи – 18,2 млн тонн. Незначна різниця у поставках цих культур у порівнянні із новим маркетинговим сезоном пов’язана із закриттям українських портів, які не функціонували 5 місяців, а в серпні почали поступово нарощувати обсяги", - йдеться в повідомленні.

Серед лідерів експорту - олія соняшникова із показником у 347 тис. тонн (на 121 тис. менше, ніж було у грудні), бобові (345 тис. тонн проти 387 тис. тонн у грудні) та шрот (у січні на 36 тис. тонн менше – 295 тис. тонн).

В Мінагро додали, що удвічі скоротилися постачання насіння соняшнику, продовжують зменшуватися обсяги ріпаку через завершення сезону для цієї культури.

"Загальна картина відправок за січень у відсотках така: 47,36% посідає кукурудза, 24,23% – пшениця, 6,33% – соняшникова олія, соєві боби – 6,29%, 5,38% – шрот, насіння соняшника – 3,46%, ріпак – 3,39%, ячмінь – 3,08%, соєва олія – 0,49%", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, днями в Мінінфраструктури повідомили, що показник виходу суден з портів у межах "Зернової ініціативи" впав до критично низького.

В ООН запевняють, що не дозволять припинення Чорноморської зернової ініціативи.