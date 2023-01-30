Показник виходу суден з портів в рамках "Зернової ініціативи" впав до критично низького

Станом на 30 січня 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини.

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 18 суден експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси. Це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, 60 000 тонн пшениці відправили до Кенії, 56 000 тонн – до Бангладешу, 60 000 тонн української олії – до Індії.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури наголошують, що в Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден.

Станом на 30 січня 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – на захід в порти під завантаження, 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84.

Також гальмується реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.

Ці фактори гальмують реалізацію “Зернової ініціативи”: спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а отже світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками в часі через простої суден в Босфорі.

“Очікуємо на реакцію партнерів по “Зерновій угоді” – Туреччини та ООН. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують майже 1 млн тонн української агропродукції. По “зерновому коридору” рухаються тільки 3 судна під завантаження”, – зазначили в міністерстві.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 687 суден, які експортували 18,9 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування “зернового коридору” цей показник мав би становити понад 28 млн тонн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні заявив, що гарантувати продовольчу безпеку і перемогти голод у світі реально, проте для цього необхідно зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок.