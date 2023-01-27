У Раду внесли законопроєкт, який дозволить створити в Україні офіс ОЕСР

Україна подала заявку на вступ в організацію ще торік.

Кабмін подав у Верховну Раду законопроєкт, який дозволить створити Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку в Україні.

Про це заявив на засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Організація може відіграти одну з ключових ролей у відновленні України.

"ОЕСР була створена після Другої світової війни й допомагала втілювати План Маршалла для відбудови Європи... Ми передали заявку про вступ в організацію ще влітку минулого року. Півтора місяця тому ми домовилися з головою ОЕСР Матіасом Корманом про відкриття офісу в Києві. Тепер робимо крок з нашого боку, аби втілити цю домовленість", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, торік у жовтні ОЕСР розпочала діалог щодо вступу України.

Згодом робоча група організації щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях підтримала надання нашій державі статусу учасника групи.