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НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%

При цьому за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%. 

НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%
Фото: Антикор

Національний банк України на засіданні в четвер, 26 січня, очікувано не змінив облікову ставку – вона залишилась на рівні 25%.

Про це повідомляє “Економічна правда” із посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

Також правління НБУ вирішило продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.

За словами голови Нацбанку, такі кроки сприятимуть подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції. 

Що стосується інфляції, то впродовж останніх місяців вона стабілізувалась, але залишається на високому рівні.

За підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%, водночас впродовж останніх трьох місяців показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався.

"Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування та слабший споживчий попит в умовах енергетичного терору Росії. Стримували інфляцію й незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики", – зазначив Пишний.

А такі заходи регулятора, як запровадження депозитних інструментів для хеджування валютного ризику, а також обмежений розмір монетизації бюджету сприяли стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку наприкінці 2022 року. 

"Водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Крім того, витрати бізнесу й надалі зростали внаслідок енергетичного терору Росії. Інфляційні очікування, попри стабілізацію, залишалися підвищеними", – додав очільник Нацбанку.

Нагадаємо, станом на 1 січня обсяг готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становив 716,1 млрд грн. Це на 14,1% більше, ніж торік.

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