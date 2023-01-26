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НБУ покращив прогноз інфляції в 2023 році

Прогноз покращився на 2,3%.

НБУ покращив прогноз інфляції в 2023 році
Фото: ZN

У Національному банку покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.

Про це повідомляє “Економічна правда” із посиланням на брифінг голови Національного банку Андрія Пишного.

"Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", — повідомив Пишний.

На 2024 рік Нацбанк прогнозує подальше сповільнення темпів інфляції — до 10,4% (у попередньому прогнозі йшлося про інфляцію нижче 10%), а на 2025 рік — 6,7%.

"Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", — пояснили у Нацбанку.

Крім цього, голова НБУ додав, що меншим темпам інфляції буде сприяти те, що український бізнес зумів пристосуватися до викликів війни.

Нагадаємо, НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%. При цьому за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%. 

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