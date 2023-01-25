​У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи

У ДТЕК заявили, що в січні почали імпортувати електроенергію з Європи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Імпорт необхідний для покращення ситуації в енергосистемі. "Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України", - зазначили в ДТЕК.

За інформацією компанії, поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати орієнтовно 500 млн кВт-год електроенергії на місяць. Це дорівнює місячному споживанню двох мільйонів українських домогосподарств.

Нагадаємо, нині в Укренерго заявили, що споживання електроенергії в Україні збільшується через похолодання. Відповідно до значного збільшується і дефіцит потужності.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.