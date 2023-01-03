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Промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, світло не вимикатимуть, - Міненерго

Відповідну постанову підтримали на засіданні Кабміну.

Промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, світло не вимикатимуть, - Міненерго
Фото: ukrinform.ua

Кабмін ухвалив 3 січня постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Як пояснили у відомстві, імпорт електроенергії в Україну є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі.

"На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу", - йдеться в повідомленні.

Оскільки ціни на електроенергію в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні, тож для залучення імпорту хочуть створити додаткові стимули для підприємств. 

Гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів є одним із таких стимулів.

"З огляду на це, постановою передбачені на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію. Щоб уникнути маніпуляцій, графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання", - пояснили в Міненергетики.

Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дадуть можливість перерозподілити вивільнені потужності української генерації, а це дозволить зменшити загальну кількість відключених абонентів.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що атаки Росії підштовхують Україну до побудови децентралізованої енергетичної системи. Йдеться про створення мініелектростанцій і малих об’єктів генерації, вбудованих в наявну енергосистему.

Тим часом 3 січня у Київській області впровадили нові графіки відключень електроенергії.

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