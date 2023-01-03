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Київську обласну прокуратуру очолив Максим Крим

Новий голова прокуратури Київської області 10 років працював в органах військової прокуратури.

Київську обласну прокуратуру очолив Максим Крим
Фото: Пресслужба Київської обласної прокуратури

Генпрокурор Андрій Костін представив колективу Київської обласної прокуратури нового керівника. Ним став Максим Крим.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

“Новий керівник обласної прокуратури має достатній досвід у розслідуванні воєнних злочинів країни-агресора, він 10 років працював в органах військової прокуратури. Володіє достатніми знаннями, досвідом  та вольовими якостями для виконання поставлених завдань”, - сказав Андрій Костін.

 

Він додав, що пріоритетним напрямком роботи нового є розслідування воєнних злочинів, скоєних на території Київщини, а також протидія злочинам проти основ національної безпеки.

Максим Крим народився у 1988 році, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство”. В прокуратурі працює з 2010 року - від слідчого до першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. З листопада 2020 року обіймав посаду заступника керівника Київської обласної прокуратури. 

Як раніше повідомлялось, українські правоохоронці повідомили про підозру командиру російського танка у позбавленні волі жителя Київщини. 

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