На святкових вихідних з українських портів вийшли 9 суден із експортованим продовольством

У Босфорі в черзі на перевірку стоять 94 судна.

За святкові вихідні 9 суден експортували 432 тис. тонн украінськоі агропродукції для краін Африки, Азії та Європи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Через гальмування російською стороною інспекцій суден, наразі у Босфорі в черзі стоять 94 судна. З них 69 суден - порожні під завантаження, а 25 - вже завантажені агропродукцією.

В середньому судна очікують інспекції понад місяць. Але є й виключення - наприклад, балкер T-Med очікує на інспекцію, необхідну для заходу в українські порти, з початку листопада минулого року.

Сьогодні в портах Великої Одеси на 19 суден вантажать 630 тис. тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.

Загалом з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна, до якої причетні понад 10 високопосадовців митниці.