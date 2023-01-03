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Поїзд Київ - Кишинів потрапив до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

Такий вибір зробив популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet.

Поїзд Київ - Кишинів потрапив до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи на 2023 рік
Фото: “Укрзалізниця”

Запущений у листопаді 2022 року потяг № 351/352 Київ - Кишинів увійшов до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році. 

Про це повідомляє міжнародний туристичний портал Lonely Planet

“Безперервна робота… українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення”, - йдеться у матеріалі видання. 

Зазначається, що маршрут, який тепер називають «Поїздом Перемоги», включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови, звідки можна здійснити сполучення з Яссами, Румунія, аеропорт якого був ключовим пунктом відправлення для українських біженців.

Нагадаємо, у жовтні LB.ua повідомляло, що “Потяг до перемоги” курсуватиме з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів.

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