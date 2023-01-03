Поїзд Київ - Кишинів потрапив до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

Запущений у листопаді 2022 року потяг № 351/352 Київ - Кишинів увійшов до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році.

Про це повідомляє міжнародний туристичний портал Lonely Planet.

“Безперервна робота… українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення”, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що маршрут, який тепер називають «Поїздом Перемоги», включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови, звідки можна здійснити сполучення з Яссами, Румунія, аеропорт якого був ключовим пунктом відправлення для українських біженців.

Нагадаємо, у жовтні LB.ua повідомляло, що “Потяг до перемоги” курсуватиме з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів.