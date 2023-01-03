Росія продовжує гальмувати проведення інспекцій суден у Босфорі, - АМПУ

Росія гальмує проведення інспекцій суден “Зернової ініціативи” у Босфорі.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

“Зернова ініціатива”: за святкові вихідні 9 суден експортували 432 тис. тонн української продукції для країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, на шляху до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тис. тонн українського зерна, до Бангладешу відправлено балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» на 19 суден вантажать 630 тис. тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.

Крім того, у АМПУ повідомили, що у Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден — порожні під завантаження, а 25 — вже завантажені агропродукцією). Російська сторона в JCC системно гальмує проведення інспекцій. Судна очікують в середньому понад місяць. Утім, балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію ще з початку листопада минулого року.

Також повідомляється, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, у 20-х числах грудня балкер BRAVE M з українським зерном відправився до африканської Лівії. Наразі в портах завантажують понад мільйон тонн агропродукції на 27 суден.