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За наступні 4-5 місяців Росія може втратити в Україні ще до 70 тисяч військових, - ГУР

Окупанти розуміють, що програють, але завершення війни не планують.

За наступні 4-5 місяців Росія може втратити в Україні ще до 70 тисяч військових, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Росія буде намагатися проводити нові наступи на фронті.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк , передає пресслужба ГУР.

“За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові”, – зазначив він.

Черняк упевнений, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", – підсумував Черняк.

Наразі втрати Росії у війні проти України -  близько 108 190 військових.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому 2023 року.

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