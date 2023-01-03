Експоліцейського підозрюють у співпраці з росіянами під час окупації Куп’янська

За даними слідства, однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих жителів, українських правоохоронців та учасників АТО.

На Харківщині колишнього поліцейського затримали за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2022 року колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували Куп‘янськ. Він обійняв псевдопосаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а потім став так званим «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых» у псевдоправоохоронному органі.

Зазначається, що однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих жителів, українських правоохоронців та учасників АТО.

Правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури експравоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині викрили двох колаборанток, що працюють псевдополіцейськими на окупованій території. Підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.