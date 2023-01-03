Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму

LB.ua дізнавався, що відбувається з українськими школами після окупації, як вони оговтуються і що говорять про тих, хто свідомо пішов за росіянами (спойлер — про них воліють не згадувати).

Після визволення Херсона в Міносвіти дозволили новим керівникам шкіл розривати трудові договори з учителями, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Хоч такі випадки і поодинокі, як зазначили в МОН, все ж вони є. І серед керівництва шкіл теж. Так, наприклад, було в трьох школах Херсону.

Фото: EPA/UPG Школярі та вчителі під час навчального року в окупованій Волновасі.

Вчителі-колаборанти

Кримінальний кодекс України визначає колаборантами тих освітян, які добровільно йдуть на співпрацю з окупантами, долучаються до їхньої пропаганди, заперечують агресію Росії проти України та погоджуються викладати "русский мир" українським дітям.

У вересні Нацполіція відкрила 19 кримінальних проваджень проти вчителів і директорів-колаборантів. Чотирьом із них повідомили про підозру. LB.ua 22 грудня надіслав інформаційний запит у поліцію, щоб дізнатися, чим закінчилися ці провадження і вручення підозр. Як тільки ми отримаємо відповідь - опублікуємо її.

У Міносвіти заявляють, що мають прізвища усіх освітян, які добровільно перейшли на сторону ворога. Їхня кількість, за словами керівника МОН Сергія Шкарлета, "вкрай низька" – лише 1% по Україні і, зокрема, на Херсонщині.

Скільки саме херсонських учителів пішли на співпрацю з росіянами, у міськраді Херсону не кажуть. Точно відомо про трьох директорів місцевих шкіл. З цими керівниками трудові договори призупинено, на їхні посади призначено нових освітян. А з учителями-колаборантами трудові договори розірвано, повідомили LB.ua в міськраді.

Фото: Google maps Херсонська школи №30 до окупації.

LB.ua поспілкувався із новою керівницею однієї з таких шкіл. У цьому закладі співпрацювати з окупантами пішли семеро педпрацівників.

"Це три адміністратори і чотири вчителя. Що з ними наразі - ми не знаємо, не спілкуємося з ними. Трудові відносини теж призупинено до з’ясування всіх обставин. Але це вже не наша робота, а відповідних органів", - пояснює пані Вікторія.

В їхній школі, каже, нікого особливо не примушували викладати за російською програмою.

"Все було за особистим бажанням. Постійно лунала фраза "кожен обирає для себе". Тож не можу сказати, що працівників, які перейшли, примусили це зробити", - додає директорка.

Говорити про свою попередницю, вважає, ще зарано — мають спершу розібратися відповідні органи. Єдине що, каже, після того, як пані Вікторія відмовилася йти на співпрацю, більше й не спілкувалися. І зазначає, що з боку попередньої директорки ніякого примусу не було — тільки пропозиція.

Також ми намагалися поспілкуватися із колишньою працівницею ще однієї з місцевих шкіл - №30, директорка Оксана Барнаш і ще частина працівників якої погодилися впроваджувати російську програму. Колишня працівниця цієї школи звільнилася влітку. Про ексколег-колаборантів говорити відмовилася. Сам заклад називає "славнозвісним" - саме в цій школі пропагандист Кирило Стрємоусов знімав відео для російських каналів.

Фото: facebook/скрін Херсон Любимый Оксана Барнаш на випускному у школі у 2021.

Як розповіла LB.ua начальниця управління освіти Херсону Наталія Журженко, цю школу розформували, а вчителів, які там працювали, і дітей влаштували до інших закладів.

Згодом одна із колишніх учительок 30-ї школи Олена Ісай в інтерв'ю Суспільному розповіла, що історія з працівниками-колаборантами (а їх було близько 20-ти) кинула тінь на всю їхню школу.

"Образливо, коли в соцмережах починали поливати брудом нашу школу. Там не всі зрадники, на співпрацю пішли лише 20 осіб, включно з бібліотекою та технічними службами. А колектив — понад сто людей! І переважна більшість — вірні Україні. Хтось виїхав і працює зараз за українськими стандартами, хтось залишився і виживав у окупації, але не пішов на зраду. І ми не винні в тому, що нашу школу зробили прикладом співпраці", - розповіла вчителька.

Навчання в окупації за українською програмою

У вересні т.в.о. міського голови Херсона Галина Лугова повідомляла, що до місцевих шкіл подали заяви понад 29 000 учнів. Частина з них, будучи на підконтрольній Україні території або за кордоном.

Херсонські школи проводили навчання онлайн: 57 закладів із 59-ти прийняли учнів. В цьому процесі було задіяно понад 1 200 педагогів, за даними міськради. Це ті, яким вдалося виїхати з окупованого міста. А тим, хто залишився в Херсоні, але відмовився від співпраці з ворогом, зберегли зарплату. Вони не брали участі в освітньому процесі з міркувань безпеки.

Пані Вікторія вибралася на підконтрольну Україні територію 13 серпня. За два тижні їхній школі вже вдалося організувати дистанційне навчання.

Фото: EPA/UPG

"Дуже важко було відновити освітній процес, бо частина вчителів знаходиться по всій території України, частина - за кордоном, а ще частина залишалися в окупованому на той час Херсоні. І не всі мали однакову можливість викладати, бо вчителі мешкали у різних умовах: хтось у спортзалі, хтось мав трохи кращі обставини. Та і люди виїжджали з одним телефоном. Слава Богу, долучилося управління освіти, вони координували наші дії і дуже допомогти в організації навчання", - пригадує пані Вікторія.

Сміливі вчитися

Сумлінних педагогів із їхньої школи, які перебували під окупацією, було 12. А також 133 учні з 423-х.

Ще п’ятеро дітей, які долучаються до занять, досі в окупованій частині області. Щоб продовжувати навчання за українською програмою, батьки мають писати заяву і передати її школі.

Співзасновниця ГО "Смартосвіта" Іванна Коберник бачить у цьому системну проблему, адже в такий спосіб дітей і батьків наражають на небезпеку, бо ті ж класні керівники можуть перебувати на окупованій території і передані дані можуть потрапити до ворога, вважає вона.

Хоч у міністерстві і запевняють, що заяву можна подавати в довільній формі і передавати в зручний та безпечний для них спосіб, все ж батьки повинні вказувати в ній свої дані і місце проживання.

"По факту маємо наказ за підписом міністра, який зобов’язує вести облік (дітей, які вчаться в українських школах, будучи на окупованих територіях - LB.ua) саме у такому вигляді. Тобто прямим чином зобов’язує школи збирати цю інформацію. Копія не копія — люди мають написати ім’я, прізвище, по-батькові і місце проживання. Уявляєте що це значить для людей на окупованих територіях?", - пояснила Коберник у коментарі LB.ua.

Фото: ECOMM Communication Consulting

Вона додає, що МОН має досвід роботи із дітьми на окупованих територіях, бо після 2014 року дані учнів, які вступали в українські виші, шифрували з огляду безпеки. За словами Коберник, безпечніший алгоритм міністерству пропонував Офіс освітнього омбудсмена, а також, вважає, це можна було зробити і через Дію. Втім, Міносвіти наразі цю процедуру не змінило.

"А потім саме за цими даними Міністерство освіти звітує, що у нас сотні тисяч дітей навчаються на окупованих територіях за українськими програмами", - зазначає експертка.

Як повідомили в МОН на запит LB.ua, наразі на тимчасово окупованих територіях перебуває 75,3 тис. учнів. За українською програмою вони навчаються в 1 102 закладах загальної середньої освіти.

Що залишають після себе окупанти

Всі херсонські школи нині працюють дистанційно.

Будівля закладу, де працює пані Вікторія, була в черзі на розмінування. Також там працює СБУ, щоб з’ясувати і задокументувати, що забрали із собою росіяни. Одне відомо точно - те, що вони залишили там суцільний безлад, каже директорка.

Фото: Радіо Свобода Школярі навчалися поруч з російськими військовими.

"Від батьків, чиї діти ходили в російську школу, були свідчення, що деякий час окупанти проживали на території школи: вдень там проводили уроки, а вночі — ночували росіяни. І скоріш за все, місце нічліжки у них було в класах, бо наша вчителька побачила там безлад, здвинуті парти. Вона була дуже засмучена, бо дуже вболіває за свій клас, який сама ретельно облаштовувала. Вона просто плакала від побаченого. Хоче поскоріше зайти наводити лад", - розповідає пані Вікторія.

Докладно про те, що окупанти винесли зі школи, каже, зможе розповісти вже після проведення детальної інвентаризації. А поки увесь педагогічний колектив продовжує роботу, щоб надолужити програму, попри регулярні перебої зі світлом.

Близько 50 їхніх учнів під час в окупації віддали в російську школу, каже директорка. Але після визволення міста батьки почали їх потроху повертати в українську - станом на початок грудня таких було 13.

"Люди ще бояться щось казати, але ми всіх направляємо до поліції, СБУ. Ми не маємо права їх судити, звинувачувати, ми не знаємо всіх обставин, через які вони пішли на такий крок. Та зараз діти щодня повертаються в рідну школу", - додає пані Вікторія.