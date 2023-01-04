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Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранений, – Старух

Також зруйновано виробничі будівлі.

Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранений, – Старух
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Російські окупаційні війська атакували ракетами околиці Запоріжжя. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“В результаті прильоту на об'єктах цивільноі інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена”, – написав Старух. 

Оновлення 05:01. Унаслідок прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа, яку ліквідували.

Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста.

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Нагадаємо, російські загарбники знову обстріляли Херсон. Під удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс".

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