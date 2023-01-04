До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
На острові Великий Потьомкінський встановили прапор України, але говорити про звільнення зарано, – Гуменюк
На острові Великий Потьомкінський встановили прапор України, але говорити про звільнення зарано, – Гуменюк
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області від російських обстрілів поранень зазнали двоє людей

Ворог стріляв по чотирьох районах. 

У Харківській області від російських обстрілів поранень зазнали двоє людей
Один із попередніх обстрілів Купʼянська (ілюстративне фото)
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом 3 січня російська армія обстрілювала прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", – зазначив він. 

За добу піротехніки ДСНС знешкодили в області 76 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 2 січня у Харківській області на Слобожанському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе. У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння. В одному з будинків сталася пожежа, під час гасіння якої рятувальники потрапили під обстріл. У Вовчанську загорівся дах будинку, під час гасіння рятувальники потрапили під повторний обстріл. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також