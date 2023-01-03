Сумщина отримала ще 9 реанімобілів

Також передані засоби індивідуального захисту для 10 екіпажів автомобілів екстреної допомоги.

Ще 9 реанімобілів передали лікарням на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Ще дев’ять нових сучасних швидких класів В і С стали на службу здоров'я екстреної медичної допомоги Сумщини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реанімобіль класу C надійшов за програмою UNITED-24 у рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Вісім сучасних санітарних спеціалізованих автомобілів CITROEN JUMPER класу В від постачальника Автоспецпром закуплено за кошти Державного бюджету України за спеціальною бюджетною програмою.

Крім того, Сумщина отримала засоби індивідуального захисту для 10 екіпажів автомобілів екстреної допомоги, бронежилети для евакуації дітей, які надали благодійники.

Як відомо, перші реанімобілі у межах United-24 регіони України почали отримувати на початку вересня 2022 року.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від республіки Сербія. Машини поїдуть до Харкова та Черкас.