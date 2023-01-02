Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини

Сьогодні, 2 січня, росіяни завдали 70 ударів по чотирьом громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема,окупанти обстріляли Краснопільську громаду чотири рази із мінометів і артилерії. Загалом було зафіксовано 42 прильоти.

Також із мінометів росіяни били по Шалигинській громаді, було 3 прильоти.

Великописарівську громаду Сумщини ворог обстріляв з гелікоптера Мі-24 НУРСами, зафіксовано 5 вибухів.

Крім того, Білопільську громаду росіяни обстріляли із мінометів 120 мм калібру, зафіксовано 20 прильотів. Обстрілом пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

Як раніше повідомлялось, окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області з артилерії і мінометів.