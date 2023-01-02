Лубінець анонсував зустріч з російською "колегою" Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірну зустріч з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Цього місяця у нас буде зустріч з Москальковою, під час якої окремо будемо проговорювати питання звільнення цивільних. Там безліч з нашого боку пропрацьованих варіантів, але ми не знаємо, чи погодиться на це РФ», – сказав він.

Нагадаємо, 31 грудня 140 українських військових повернулись з російського полону. Серед них - захисники Маріуполя і острова Зміїний.

Також відомо, що близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.