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Київщина 2 січня забезпечена електроенергією, - ОВА

В регіоні не вводили екстрені та планові відключення світла.

Київщина 2 січня забезпечена електроенергією, - ОВА
Фото: nytimes.com

Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. 

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, пише РБК-Україна.

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться із світлом", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, що як заявили в компанії Укренерго, 2 січня ситуація в енергосистемі України повністю контрольована попри нічну атака росіян “шахедами”.

Однак у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. 

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