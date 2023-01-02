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Київ змушений повернутися до відключень світіла через атаку Росії

Ремонті бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.

Київ змушений повернутися до відключень світіла через атаку Росії
Влучання в Києві 31 грудня (ілюстративне фото)
Фото: ОПУ

Київ змушений повертатися до відключень електроенергії через пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

"Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень", – пояснив він. 

Полко додав, що енергетики, ремонті бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.

Водо- і тепло постачання працює в штатному режимі. 

Російська армія цієї ночі атакувала столичний регіон ударними безпілотниками Shahed іранського виробництва. Сили ППО збили понад 20 ворожих цілей, але було влучання в обʼєкт інфраструктури. Поранено одну людину.

У попередню ніч, новорічну, росіяни теж намагались атакувати Київ і область. Усі 32 повітряні цілі було збито. 

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