Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Цієї ночі сили ППО збили всі 39 ударних дронів, які випустив ворог по території України

Також були ліквідовані два безпілотники “Орлан-10” і ракета Х-59.

У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару по території України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України усі 39 ударних БпЛА були знищені.

“До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та керовану авіаційну ракету Х-59.

 

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також