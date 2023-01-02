Цієї ночі сили ППО збили всі 39 ударних дронів, які випустив ворог по території України

Також були ліквідовані два безпілотники “Орлан-10” і ракета Х-59.

У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару по території України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України усі 39 ударних БпЛА були знищені.

“До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.