За добу над Миколаївщиною біло ліквідовано сім дронів Shahed-136

На території області обстрілів не зафіксовано.

За минулу добу сили протиповітряної оборони і воїни Нацгвардії збили над Миколаївською областю сім “шахедів”.

Про це повідомляє у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів Shahed-136, ще один – воїнами Національної гвардії України”, – йдеться у повідомленні.

Загалом на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.