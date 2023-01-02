Резніков: Збитки українській екології, завдані війною, оцінюють у $35,3 млрд

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, екологія нашої держави зазнала збитків на 35,3 мільярда доларів.

Про це очільник Міністерства оборони повідомив у своєму Twitter.

«Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює», - зазначив Резніков.

Нагадаємо, що 31 грудня перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба заявив, що загальна сума збитків, завданих повітрю, земельним та водним ресурсам України внаслідок російського вторгнення становить понад 1,5 трлн гривень.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв про збитки в розмірі $38 млрд і заявляв, що ця сума збільшиться, оскільки фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони.

Президент Володимир Зеленський заявив про три мільйони гектарів лісів в Україні, які вже уражені бойовими діями.