До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Канон так Канон?
Канон так Канон?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Збитки українському довкіллю від війни перевищини $38 млрд, – Мінекології

“Ця сума ще збільшиться, адже наразі наші фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони".

Збитки українському довкіллю від війни перевищини $38 млрд, – Мінекології

З початку війни інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують завдані довкіллю збитки, які на цей час вже перевищили 38 млрд доларів. 

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час розмови зі своїм молдовським колегою Йорданкою-Родікою Йорданов.

“Ця сума ще збільшиться, адже наразі наші фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони. Завдання екоінспекторів – коректно задокументувати та обрахувати розмір збитків, щоб отримати репарації від країни-агресора”, – прокоментував Стрілець.

Йорданов зазначила, що завдана війною шкода довкіллю може негативно вплинути і на Молдову: ґрунти, водні ресурси та біорізноманіття, зокрема, мігруючих тварин. 

“Як юрист за освітою, я знаю, наскільки складним є питання узгодження методологій обрахунків збитків довкіллю внаслідок війни на міжнародному рівні. Молдова підтримуватиме ініціативи України у цій сфері”, – додала вона.

Нагадаємо, Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ повідомила, що унаслідок російської збройної агресії довкіллю України завдано збитків на понад 1,35 трлн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також