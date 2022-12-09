Збитки українському довкіллю від війни перевищини $38 млрд, – Мінекології

“Ця сума ще збільшиться, адже наразі наші фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони".

З початку війни інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують завдані довкіллю збитки, які на цей час вже перевищили 38 млрд доларів.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час розмови зі своїм молдовським колегою Йорданкою-Родікою Йорданов.

“Ця сума ще збільшиться, адже наразі наші фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони. Завдання екоінспекторів – коректно задокументувати та обрахувати розмір збитків, щоб отримати репарації від країни-агресора”, – прокоментував Стрілець.

Йорданов зазначила, що завдана війною шкода довкіллю може негативно вплинути і на Молдову: ґрунти, водні ресурси та біорізноманіття, зокрема, мігруючих тварин.

“Як юрист за освітою, я знаю, наскільки складним є питання узгодження методологій обрахунків збитків довкіллю внаслідок війни на міжнародному рівні. Молдова підтримуватиме ініціативи України у цій сфері”, – додала вона.

Нагадаємо, Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ повідомила, що унаслідок російської збройної агресії довкіллю України завдано збитків на понад 1,35 трлн гривень.