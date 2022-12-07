Екоцид без кордонів. Або як рф руйнує екосистему континенту

Жовтень 2022 року. Бузький лиман на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу рф та виливу тисяч тонн соняшникової олії з цистерн, загинуло багато птахів, дельфінів та інших мешканців лиману. Це один з багатьох приклад негативного впливу агресора на екологію. Спільно з Програмою USAID RANG проаналізували екологічні наслідки війни рф проти України.

Фото: Рахункова палата у Facebook

Кінбурнська коса з унікальними природними комплексами нижньодніпровських пісків перебуває під російською окупацією з лютого 2002 року. Територія Кінбурнської коси є важливою частиною Азово-Чорноморського екокоридору та Смарагдової мережі України, а Ягорлицька затока є Рамсарським угіддям.Через військові дії природа Кінбурнської коси зазнає непоправної шкоди.

Вогневі позиції біля ділянки Чорноморського біосферного заповідника «Волижин ліс», що охороняється з 1927-го, зазнають регулярних обстрілів. Це цілеспрямоване знищення унікальних природних комплексів.

Збитки навколишнього середовища в Україні через вторгнення росії оцінюються у 40 млрд євро, мільйони гектарів природних заповідників перебувають під загрозою.

За оцінками Державної екологічної інспекції, внаслідок війни вже понад 180 тис. кв м ґрунту забруднено шкідливими речовинами, понад 2 млн кв м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів, війною уражено 3 млн га лісів. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

В акваторії Чорного моря вже загинули щонайменше 50 тисяч дельфінів. росія хоче заморозити людей, але непоправної шкоди тваринам, які живуть поряд з людьми: у температури нижче - 15 градусів смерть собак та котів може настати за лічені години.

Внаслідок обстрілів на ПАТ «Сумихімпром» було пошкоджено будівлі та один резервуар з аміаком місткістю 50 тонн, внаслідок чого відбувся витік аміаку із зоною ураження близько 2,5 км. Постраждало багато великих дизельних парків та нафтобаз.

Протягом війни вже згоріло понад 680 тис. тонн нафтопродуктів, що призвело до значного забруднення повітря, повідомляє Державна екологічна інспекція. Уряд оцінює збитки за забруднення повітря через воєнні дії у понад 25 млрд євро. Ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення збитків, завданих ґрунту.

Ракетні обстріли завдають значних втрат нашим природоохоронним об’єктам. Зокрема, у зоні ризику 2,9 млн га Смарагдової мережі — це значна частина природоохоронної мережі Європи.

Однією з найбільш серйозних загроз є небезпека викиду радіації однією з шести українських атомних електростанцій — Запорозької АЕС, що створює потенційну радіоактивну загрозу для всієї Європи.

Після захоплення ЗАЕС на початку березня цього року російські війська замінували всю прилеглу територію, і на цих мінах підриваються тварини. Це є справжнім екоцидом, адже у санітарно-захисній зоні навколо ЗАЕС за роки існування атомної станції утворилась унікальна екосистема, де проживають багато видів диких тварин та безліч видів птахів, деякі з яких занесені у Червону книгу. Крім того, російські війська продовжують численні порушення заходів безпеки на ЗАЕС, попри заклики світової спільноти та реакцію МАГАТЕ. За оцінками екологів, у разі вибуху площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тис. кв км.

Згідно з дослідженнями Центральноазіатсько-Кавказького інституту та Програми досліджень Шовкового шляху, війна росії проти Чечні, залишила після себе 30% території Чечні непридатними для життя. Майже на половині сільськогосподарських угідь не можна вирощувати овочі та культури через акумуляцію 20 тис. тонн нафтових відходів з 1994 року. У деяких районах Північної Франції та Бельгії, постраждалих в результаті Першої світової війни, населення досі не може вести господарство, оскільки в землі лишилися рештки від артилерійських боєприпасів, а ґрунт забруднено важкими металами та залишками хімічної зброї.

Захист довкілля від екоциду — одна з десяти умов формули миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту G20. «Маємо знайти й спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і відлуння війни ще довго зберігатиметься – у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей і дорослих, у забрудненні води, ґрунтів та атмосфери», — наголосив Володимир Зеленський.

Європа та світ підтримують проєкти, що допоможуть Україні відновити природне середовище та захистити довкілля. росія повинна заплатити за екологічну катастрофу, спричинену своєю безглуздою агресією. А Україна за широкої міжнародної підтримки відновлення своєї економіки може стати світовою «вітриною» нової декарбонізованої економіки, яка ґрунтується на відновлюваних джерелах енергії, електрифікації, цифрових рішеннях та промислових інноваціях.