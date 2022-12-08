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Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав чоловік, - Синєгубов

Росіяни влучили у приватний будинок.

Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав чоловік, - Синєгубов
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська знову завдали удару по Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні”, - написав Синєгубов. 

Він додав, що внаслідок удару є постраждалий чоловік. 

Зараз на місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків, одна людина загинула, ще двоє поранено. 

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