Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав чоловік, - Синєгубов

Російські окупаційні війська знову завдали удару по Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні”, - написав Синєгубов.
Він додав, що внаслідок удару є постраждалий чоловік.
Зараз на місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків, одна людина загинула, ще двоє поранено.