Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав чоловік, - Синєгубов

Росіяни влучили у приватний будинок.

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Російські окупаційні війська знову завдали удару по Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні”, - написав Синєгубов.

Він додав, що внаслідок удару є постраждалий чоловік.

Зараз на місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків, одна людина загинула, ще двоє поранено.