НАБУ і САП скерували до суду справу проти Курченка

Його звинувачують у заволодінні та подальшій легалізації майна і понад 12 млрд грн низки держпідприємств.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер скерував до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної експрезидентом України Віктором Януковичем.

Про це повідомила пресслужба САП.

Ім'я обвинуваченого не називають, але власником та головою наглядової ради групи СЄПЕК є бізнесмен Сергій Курченко, проти якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України на 10 років запроваджено персональні санкції.

"Під час досудового розслідування слідчі Генеральної прокуратури, прокурори САП та детективи НАБУ отримали докази, що свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 млрд грн коштів низки державних підприємств, зокрема ВАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ПАТ "Аграрний фонд", Національного банку України та інших банківських установ, серед яких ПАТ "Реал Банк", ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", - йдеться в повідомленні САП.

Дії Курченка кваліфіковані за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Курченко за часів Януковича був одним з найбагатших бізнесменів України, але після Революції гідності був змушений тікати, знайшовши прихисток у Москві.

Минулого року українські металургійні підприємства, які знаходяться на окупованій території Донецької і Луганської областей, перейшли від "Внєшторгсервіса" Курченка до нового "інвестора" з Росії - Євгена Юрченка.