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ВАКС заочно заарештував колишнього голову НБУ Шевченка

Кирило Шевченко поскаржився, що йому не дали взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку.

ВАКС заочно заарештував колишнього голову НБУ Шевченка
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка.

Про це він повідомив у фейбуці, поскаржившись, що йому не дали взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку.

"Щойно закінчилось засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу щодо мене. До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення - безстрокове тримання під вартою без права внесення застави – є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих", - написав Шевченко.

Він також додав, що отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, подасть апеляцію.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що, за версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укгазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги".

Наразі у цьому кримінальному провадженні про підозру повідомлено пёятьом основним фігурантам , серед яких -  колишній голова НБУ, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

"Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк»", - йдеться у повідомленні САП у Telegram.

Нагадаємо, 28 жовтня Шевченка викликали на допит у якості підозрюваного. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він був тільки в національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.

У коментарі LB.ua Шевченко заявив, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування. Він також вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства.

4 жовтня Шевченко заявив уфейсбуці, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.

У листопаді Шевченка оголосили в міжнародний розшук. За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло.

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