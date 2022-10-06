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Очільнику НБУ Кирилу Шевченку оголосили підозру

Справа стосується періоду його керівництва Укргазбанком. 

Очільнику НБУ Кирилу Шевченку оголосили підозру
Фото: Макс Требухов

Голові НБУ Кирилу Шевченку оголосили підозру. Справа стосується періоду його керівництва Укргазбанком. 

Йдеться про завдання збитків державі на суму 206 млн гривень. Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Підозра, крім Шевченка, оголошена й іншим посадовцям Укргазбанку. 

"Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам", – повідомили в САП.

Слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки. 

На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено пʼятьом основним фігурантам, серед яких голова НБУ, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

"Разом з тим наголошуємо, що факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування діючого голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цього тижня Шевченко, який очолював регулятор з літа 2020 року, повідомив, що написав заяву на звільнення. Рішення він пояснив станом здоровʼя. Учора президент зробив подання до парламенту з проханням розглянути відставку Шевченка.

Про те, як відставка може вплинути на курс гривні та ймовірного наступника Шевченка на посаді, читайте в матеріалі LB.ua. 

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