Головне за день. Вівторок, 4 жовтня

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, відбиті ворожі атаки на Донеччині, розмова Зеленського з Байденом, відставка голови НБУ. Яким запам’ятається 223-й день повномасштабної війни.

Українські захисники звільнили ще один населений пункт на Херсонщині. Бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід.

"Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря", – повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Населений пункт звільнили силами 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Нагадаємо, вчора український стяг підняли у звільненому від росіян селі Миролюбівка на Херсонщині.

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Відповідний указ опублікувала пресслужба Зеленського. У документі наголошується, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію. Крім того, відповідно до Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за минулу добу Сили оборони України вразили на півдні, за уточненою інформацією, до 30 об'єктів росіян.

В командуванні зазначили, що окупанти деморалізовані, залишають позиції, відходять на безпечну відстань, знищують запаси боєприпасів, намагаються також знищити мости та переправи, аби сповільнити темпи наступу українських військ.

За поточну добу захисники відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка. Авіація Сил оборони завдала 12 ударів: підтверджено ураження двох опорних пунктів, восьми місць зосередження озброєння та військової техніки і двох зенітних ракетних комплексів росіян. Також підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4-го жовтня – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Джозефом Байденом.

До розмови приєдналася також віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Байден наголосив, що США ніколи не визнають анексію Росією територій України. Також президент США пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і повідомив про надання сьогодні нового пакету допомоги на суму 625 мільйонів доларів, у який входять додаткове озброєння та обладнання (зокрема, HIMARS), артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніка й транспортні засоби.

Під час розмови йшлося і про готовність США до посилення санкцій проти РФ і підтримку дії зернової угоди.

Про те, що входить у черговий пакет допомоги нашій державі, - в нашій новині.

Міністри оборони країн НАТО 12-13 жовтня на зустрічі у форматі "Рамштайн" можуть обговорити заявку України щодо членства в Альянсі. Про це на брифінгу заявила посол України в НАТО Наталя Галібаренко, передає кореспондент LB.ua.

Вона зазначила, що заявка на членство в Альянсі не була несподіванкою для країн НАТО та попередньо обговорювалася. Тому врешті Україна обрала варіант без ПДЧ.

"Реакція в Брюсселі була очікуваною (на заявку України про вступ до НАТО, – ред.). Ця реакція десь перегукується з тим, що на пресконференції сказав генсек про відкриті двері Альянсу та наше суверенне право подавати заявку. Як тільки ми будемо відповідати критеріям, нас будуть раді бачити членом організації", – сказала Галібаренко.

Вона підкреслила, що загальна позиція міжнародних колег полягає наразі у необхідності встановлення миру на території України. Після чого шанси на вступ України до НАТО будуть реальними.

Детальніше – в новині.

Малопотужна тактична ядерна зброя замкнена приблизно на дюжині складів у різних частинах Росії, тож для транспортування її до пускових установок потрібен час – від годин до діб, пише Bloomberg.

Американські та європейські чиновники зараз заявляють, що немає жодних ознак підготовки до ядерного удару. Однак Кремль на тлі неухильної втрати позицій через український контрнаступ знову намагається нагнати страху натяками на застосування ядерного озброєння. Агентство підкреслило, що ці погрози є частиною масштабної спроби Кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України та змусили Київ розпочати переговори на умовах Москви.

Нагадаємо, Росія посилила ядерний шантаж на тлі втрат позицій на фронтах в Україні. До погроз вдавалися російські депутати, члени Радбезу і Путін.

Учора італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа. Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica заявила, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що станом на вчора така інформація на сайті НАТО оприлюднена не була, а подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Росії.

Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії. Відповідну заяву цитують прокремлівські медіа. При цьому Лукашенко стверджує, що білоруських військових "в зону конфлікту не направляють".

"Щодо нашої участі в спеціальній воєнній операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Нікуди не надсилаємо наших військових. Ми не порушуємо своїх зобовʼязань. Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі, по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної воєнної операції з боку Польщі, Литви і Латвії. Як я казав, у спину росіянам ніхто стріляти не буде з території Білорусі", – сказав він.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

Керівник Національного банку України Кирило Шевченко подав у відставку.

"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час", - написав Шевченко в своєму Facebook.

Він зазначив, що з перших днів роботи в НБУ був "передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!