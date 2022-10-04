За добу Сили оборони уразили до 30 об'єктів росіян на півдні України, - Генштаб

За минулу добу Сили оборони України уразили на півдні, за уточненою інформацією, до 30 об'єктів росіян.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

В командуванні зазначили, що окупанти деморалізовані, залишають позиції, відходять на безпечну відстань, знищують запаси боєприпасів, намагаються також знищити мости та переправи, аби сповільнити темпи наступу українських військ.

За поточну добу захисники відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів: підтверджено ураження двох опорних пунктів, восьми місць зосередження озброєння та військової техніки і двох зенітних ракетних комплексів росіян. Також підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА ворога.

Крім цього, ракетні війська і артилерія уразили пункт управління і два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Рашисти натомість завдали п'ять ракетних, один авіаудар і здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

В результаті ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

За даними Генштабу, станом на 18.00 4 жовтня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни завдали удару в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;

росіяни завдали удару в районі населеного пункту Писарівка Сумської області; на Слобожанському окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна;

окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна; на Краматорському рашисти здійснюють перегрупування своїх підрозділів;

рашисти здійснюють перегрупування своїх підрозділів; на Бахмутському вороги обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів: Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки;

вороги обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів: Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки; на Авдіївському від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка;

від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому росіяни наступальних дій не проводили. Обстрілів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

та росіяни наступальних дій не проводили. Обстрілів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. на Південнобузькому під артилерійські обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, за даними розвідки, за останні декілька тижнів на гарячі лінії проєкту "Хочу жить" вже надійшло понад 2000 звернень від росіян, які мають намір здатися в полон.

Тим часом російські окупаційні війська на Херсонщині чинять терор серед населення та обстрілюють громади вздовж лінії фронту. Так, у Скадовському районі росіяни катували подружжя за проукраїнську позицію.