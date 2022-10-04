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Псевдостарості деокупованого села на Харківщині повідомлено про підозру в колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора

Жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

Псевдостарості деокупованого села на Харківщині повідомлено про підозру в колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора
Куп'янський район
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

За даними слідства, жінка, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора. Вона стала так званою старостою села Василенкове.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"З червня по вересень 2022 року псевдопосадовиця брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру", – йдеться у повідомленні.

Після деокупації території громади жінку затримано. Наразі їй за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури  повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція також підозрює у колабораційній діяльності 41-річного мешканця Харківщини, який після повномасштабного вторгнення РФ на територію України добровільно обіймав посаду директора територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району.

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