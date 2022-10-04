Псевдостарості деокупованого села на Харківщині повідомлено про підозру в колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора

Жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

За даними слідства, жінка, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора. Вона стала так званою старостою села Василенкове.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"З червня по вересень 2022 року псевдопосадовиця брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру", – йдеться у повідомленні.

Після деокупації території громади жінку затримано. Наразі їй за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція також підозрює у колабораційній діяльності 41-річного мешканця Харківщини, який після повномасштабного вторгнення РФ на територію України добровільно обіймав посаду директора територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району.