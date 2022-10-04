​У співпраці з росіянами підозрюють трьох працівників колонії та співробітника СІЗО на Херсонщині

Усі вони погодилися обійняти керівні псевдопосади на тимчасово окупованих територіях області.

Три працівники колонії та співробітник СІЗО у Херсонській області отримали підозри у співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Зловмисники, перебуваючи на окупованих територіях, добровільно погодилися обійняти керівні псевдопосади в одній із виправних колоній та слідчому ізоляторі Херсонщини.

Підозрювані активно підтримують вторгнення Росії, зазначили в прокуратурі.

У пресслужбі додали, що досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особи чергових правоохоронців-перевертнів та факти репресій і фабрикування "доказів" проти українців на тимчасово окупованих територіях.

Працівники ДБР завершили спеціальне розслідування стосовно колишнього заступника начальника розвідувального управління командування штабу ВМС ЗСУ Ігоря Татарченка, який у 2014 році перейшов на бік ворога.