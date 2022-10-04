​Міністри оборони країн НАТО в форматі ”Рамштайн" наступного тижня обговорять заявку України про членство в Альянсі

"Як тільки ми будемо відповідати критеріям, нас будуть раді бачити членом організації".

Міністри оборони країн НАТО 12 – 13 жовтня на зустрічі у форматі "Рамштайн" можуть обговорити заявку України щодо членства в Альянсі.

Про це на брифінгу заявила посол України в НАТО Наталя Галібаренко, передає кореспондент LB.ua.

Вона зазначила, що заявка на членство в Альянсі не була несподіванкою для країн НАТО та попередньо обговорювалася. Тому врешті Україна обрала варіант без ПДЧ.

"Реакція в Брюсселі була очікуваною (на заявку України про вступ до НАТО, – ред.). Ця реакція десь перегукується з тим, що на пресконференції сказав генсек про відкриті двері Альянсу та наше суверенне право подавати заявку. Як тільки ми будемо відповідати критеріям, нас будуть раді бачити членом організації", – сказала Галібаренко.

Вона підкреслила, що загальна позиція міжнародних колег полягає наразі у необхідності встановлення миру на території України. Після чого шанси на вступ України до НАТО будуть реальними.

"Більшість моїх колег говорять, що реальніше говорити про конкретні шанси вступу можна все після того, як закінчиться війна. Я не буду сильно драматизувати ситуацію, бо треба говорити чесно. Коли Україна подавала заявку на кандидатство (в ЄС), то так само були різні прогнози. Дуже багато скептиків говорили, що краще Україні забути про це. Але кандидатство ми отримали. Тому тут так само краще говорити про необхідні кроки, що треба зробити для побудови консенсусу з НАТО щодо нашого прагнення. По факту це не стало ні для кого великим сюрпризом (заявка на членство). Оскільки країни знали про наше прагнення. Та ми обговорювали різні варіанти. Тому той факт, що ми обрали цей варіант, вирішили оминути стадію ПДЧ, зразу подати заявку на членство, як це зробили Швеція та Фінляндія – це один з тих сценаріїв, на які всі очікували", – зазначила вона.

Посол нагадала, що дев’ять країн Альянсу вже задекларували свою підтримку заявки України щодо членства.

"Це те ядро, яке з самого початку підтримувало Україну… Країни-скептики так само відомі. Тут великих сюрпризів немає. Питання лише в тому, що подання по факту заявки – це також наша реакція на динамічну зміну подій. Я сподіваюся, що наші союзники це теж усвідомлюють. І це нормальна практика – змінювати свою позицію, коли ти бачиш зміну обставин. Стратегічно ми завжди говорили, що будемо вступати в НАТО. Зараз саме така тактика обрана керівництвом держави", – пояснила вона.

За її словами, тепер країни – члени НАТО мають обговорити заявку України та попередньо висловити свої позиції.

"Тепер дискусія щодо нашого членства, по суті, отримала формалізований характер. Раніше це були неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах. Офіційно питання не ставилося. Тепер обговорення буде відбуватися в межах Північноатлантичної ради на різних рівнях. Перше обговорення буде на рівні послів. Друге – межах міністрів оборони, що я вже не виключаю", – додала посол.

Вона повідомила, що міністри оборони країн НАТО планують зустрітися 12 – 13 жовтня у форматі "Рамштайн", де буде засідати спеціальна контактна група по Україні.

"Це великі заходи... Тобто ми вже формалізуємо таку дискусію", – анонсувала вона.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення.

2 жовтня президенти 9 країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України та заявили про підтримку вступу України до Альянсу.

У Вашингтоні наголосили, що підтримують політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.