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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до Києва

Він братиме участь у переговорах про створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до Києва
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу, 5 жовтня, вирушив в Україну.

Про це Рафаель Гроссі написав у Twitter.

“Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Україну та Росію для подальших обговорень створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

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