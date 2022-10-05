Він братиме участь у переговорах про створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу, 5 жовтня, вирушив в Україну.

Про це Рафаель Гроссі написав у Twitter.

“Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи”, – йдеться у повідомленні.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Україну та Росію для подальших обговорень створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.