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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір відвідати Україну і Росію

Гросі планує обговорювати створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір відвідати Україну і Росію
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Наступного тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Україну та Росію для подальших обговорень створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

Зазначається, що гендиректор Рафаель Гроссі продовжує консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Очікується, що наступного тижня він відвідає Київ та Москву.

 

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Окупанти пояснили Міжнародному агентству з атомної енергії, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”.

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