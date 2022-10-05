Хлань заявив про ліквідацію в Херсоні семи ФСБівців і російських військових посадовців

У Херсоні ліквідували сімох окупантів: пʼятьох ФСБівців та двох військових посадовців. Про це з посиланням на дані від місцевих повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Окупанти розміщувались в готелі.

"Що ж, російські опкупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель Нінель у Херсоні, де ФСБ-ки і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других", – заявив він.

За словами Хланя, є й поранені окупанти.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Це Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід.