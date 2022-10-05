Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лікарі в полоні
Лікарі в полоні
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Хлань заявив про ліквідацію в Херсоні семи ФСБівців і російських військових посадовців

Окупанти розміщувались у готелі. 

Хлань заявив про ліквідацію в Херсоні семи ФСБівців і російських військових посадовців
депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

У Херсоні ліквідували сімох окупантів: пʼятьох ФСБівців та двох військових посадовців. Про це з посиланням на дані від місцевих повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

Окупанти розміщувались в готелі. 

"Що ж, російські опкупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель Нінель у Херсоні, де ФСБ-ки і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других", – заявив він. 

За словами Хланя, є й поранені окупанти.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Це Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також