Не може бути мирної угоди в обмін на українські території, – Ліз Трасс

Голова уряду Великої Британії Ліз Трасс виступила проти досягнення мирної угоди з Росією в обмін на відмову від українських земель.

Про це пише The Guardian.

"Український народ не просто воює за свою безпеку, але за безпеку для усіх нас. Це боротьба за свободу і демократію в усьому світі. Незаконна анексія української території Путіним – це лише останній акт в його кампанії з придушення демократії і порушення міжнародного права. Ми не повинні поступатися тим, хто бажає угоди, покликаної розміняти українську землю. Вони пропонують заплатити життями українців заради ілюзії миру", – наголосила Трасс.

Голова британського уряду впевнена, що Україна обов’язково виграє війну з Росією, а Велика Британія виступатиме "на боці українських друзів стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив про те, що його країна буде підтримувати українців, доки не буде виграна війна з Росією.