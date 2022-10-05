Про підозру у вчиненні воєнних злочинів в Україні повідомили 176 військовим РФ, – Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про те, що 176 військовим російської армії повідомили про підозру за вчинення воєнних злочинів воєнних злочинів в Україні. Щодо 44 направили обвинувальні акти до суду, 10 військових РФ уже отримали вироки.

Про це Андрій Костін повідомив міністру юстиції Французької Республіки Еріку Дюпоне-Моретті, інформує Офіс генерального прокурора.

"Ці особи встановлені, докази їхніх злочинів ретельно зібрані і будуть представлені в суді. 10 військовослужбовців російської армії вже отримали вироки в українських судах. Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти – кара буде неминучою", – наголосив генпрокурор.

Міністр юстиції Франції висловив підтримку Україні в її боротьбі. Він зауважив, що Франція і надалі готова надавати підтримку на експертному рівні.

За словами Андрія Костіна, за вчинення злочину агресії підозру повідомили 626 росіянам. Мова йде про вище політичне та воєнне керівництво Російської Федерації.

"Нам потрібна міжнародна підтримка у питанні пошуку механізму покарання за злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може прийняти цю справу, тому створення Спецтрибуналу – це доведення на міжнародному рівні, що будь-який факт агресії в сучасному світі буде покараний. І не тільки на полі бою, а й на юридичному", – зазначив Костін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів російських окупаційних військ в Україні.