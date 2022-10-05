Ядерна зброя, ракети «Сармат» та ескалація війни: як кремлівська пропаганда шантажує країни Європи

21 вересня у своєму відеозверненні президент РФ Владімір Путін не лише оголосив про початок «часткової мобілізації» , а й звинуватив Захід у нібито «ядерному шантажі» проти Росії, пригрозивши діями у відповідь та додавши, що «це не блеф!». То хто й кого ж шантажує насправді? Пояснює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на прикладі наративів, які були виявлені під час моніторингу Ukraine War Disinfo Working Group прокремлівських каналів в 11 країнах Європи у період з 20 червня по 25 вересня. До вибірки країн увійшли Болгарія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Словаччина та Україна.

Зауважимо, що РФ намагається шантажувати Захід не лише на словах, зокрема, дії російських окупантів на Запорізький АЕС можуть становити небезпечні наслідки глобального масштабу.

Чим РФ залякує Європу?

У дослідженні кремлівських наративів щодо шантажу та погроз Європі з червня по вересень Росія залякує європейські країни «використанням ядерної зброї», ракетними установками «Сармат» та «неминучістю Третьої світової війни».

Повідомлення про використання ядерної зброї звучать також в контексті умови «якщо Росія програє, то застосує ядерну зброю». Повідомлення у такому контексті вже неодноразово висловлювали російські пропагандисти. Наприклад, ще у квітні в етері програми «Вечер с Владимиром Соловьевым» пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що «найочевиднішим розв’язанням цієї війни є ядерний удар».

Того ж таки квітня Міноборони Росії на тлі війни в Україні повідомило про «успішний випробувальний запуск» нової міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», а тепер кремлівські пропагандисти намагаються усіляко залякувати європейські країни наративом — «Путін «Сарматом» зітре Європу».

🇷🇺Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX — Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022

За словами президента РФ, «ця ракета змусить замислитися тих, хто намагається погрожувати Росії». Проте він не уточнив, хто ж саме намагається погрожувати РФ.

Насправді, ні США, ні ЄС, ні НАТО ніколи не погрожували Росії ядерною зброєю. Крім того, 23 червня 2022 року 65 країн, що ратифікували Договір про заборону ядерної зброї, ухвалили у Відні спільну декларацію, яка засуджує російські ядерні загрози.

Північноатлантичний альянс офіційно вважає РФ найбільш значною і прямою загрозою безпеці держав-членів Альянсу та миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня 2022 року.

«Російська Федерація здійснює модернізацію своїх ядерних сил і нарощує новітні і руйнівні системи доставки, здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, водночас надсилаючи сигнали тиску через загрозу застосування ядерної зброї. Вона ставить собі за мету дестабілізувати ситуацію у сусідніх з Альянсом державах на сході і півдні», – вважає Альянс.

Хто перебуває під прицілом російської пропаганди?

Серед європейських країн у наративах, що безпосередньо називали наступну ціль нападу Росії, траплялися Польща та Литва. Саме на них, згідно з пропагандистськими повідомленнями в 11 країнах Європи, РФ начебто збирається напасти наступною. А також РФ іноді погрожує нападом «країнам НАТО» загалом.

Польща вже неодноразово отримували подібні погрози від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, ще в травні Голова комітету державної думи з контролю Олег Морозов заявив, що «польська влада своїми заявами змушує Росію поставити Польщу «в чергу на денацифікацію»».

Як кремлівська пропаганда намагається розсварити між собою європейські країни?

На думку російських пропагандистів та згідно з їхніми повідомленнями у місцевих каналах європейських країн, Литва, Польща, ЄС, США та Україна «затягують війну та призводять до її ескалації». Наприклад, загострення наративу про «ескалацію війни Литвою» спостерігається у контексті зупинки транзиту до Калінінграду через Литву.

Також РФ час від часу поширює повідомлення, що зображують Україну «небезпечним ворогом Європи». Наприклад, «Україна атакуватиме ЄС після того, як виграє війну з РФ». Зокрема, такий наратив був виявлений в Угорщині з закликом не надавати зброю Україні.

Одночасно РФ конструює образ ЄС як «організації, якій не варто довіряти», адже, згідно з пропагандистськими каналами в 11 країнах Європи, «Захід пожертвує Східною Європою, якщо війна перекинеться туди» або «Захід впаде».

Одночасно з тим для «повноцінної картинки» кремлівська пропаганда сама ж вигадує собі начебто загрози та шантаж з боку західних країн. Наприклад, «Захід використає ядерну зброю проти РФ», «у Грузії буде другий фронт проти Росії» та «Захід хоче, щоб Україна окупувала РФ».

Досвід України в інформаційній війні з РФ показує, що подібні меседжі кремлівська пропаганда використовує лише для виправдання своєї неправомірної політики та як підготовку до втілення небезпечних планів. Тож лише спільні координовані дії та об’єднання міжнародних партнерів у протистоянні незаконним діям РФ зможуть зупинити агресора на шляху втілення його підступних планів.