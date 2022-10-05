У серпні вона передала окупантам 250 т насіння соняшнику, які були одразу вивезені в РФ.

На звільненій від російських окупантів Харківщині викрили на співпраці з рашистами депутатку від забороненої політичної партії ОПЗЖ.

Про це повідомив керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він розповів, що жінка добровільно передавала загарбникам сільськогосподарську продукцію та пальне, а також надавала власні приміщення для розташування військових і техніки.

"Жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади. За даними слідства, фермерша домовилася з окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності: 70% зібраного врожаю вона мала віддавати представникам окупаційної влади. Натомість окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом. Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої Спілки виробників сільськогосподарської продукції та санкціонували взяти під своє «зовнішнє управління» активи інших господарств", – зазначив Абдула.

СБУ встановила, що в серпні фермерка передала окупантам 250 т насіння соняшнику з врожаю минулого року, які були одразу вивезені на територію РФ.

Співробітники СБУ затримали зрадницю після деокупації території Шевченківської громади. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі.