Після удару по Білій Церкві поліція Київщини закликала повідомляти про підозрілих осіб

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань

Мешканців Київської області закликали повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб або обʼєкти на тлі російського удару по інфраструктурі Білої Церкви.

Відповідний заклик у телеграмі опублікував начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.

"Увага! Якщо ви помітили підозрілих осіб або об’єкти, негайно звертайтесь до поліції. Ваша інформація буде перевірена та оперативно скерована до відповідних служб або силових структур", – зазначив він.

Нєбитов додав, що для удару по Білій Церкві ворог використав безпілотники. Наявні суттєві руйнування інфраструктури.

"Водночас завдяки своєчасному реагуванню на сигнали повітряної тривоги вдалося уникнути загибелі громадян", – йдеться у повідомленні.

Білу Церкву росіяни атакували двічі протягом ночі. Для удару вони використали іранські БПЛА "Шахід". Є постраждалий.