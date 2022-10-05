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СБУ викрила агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині

Підозрювані розганяли фейки про те, що населення Миколаївщини підтримує запланований "плебісцит".

СБУ викрила агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині
Фото: СБУ

Двоє російських агентів, задіяних у підготовці псевдореферендуму на Миколаївщині, опрацьовані СБУ та отримали свої підозри. Організаторка псевдоголосування, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, отримала повідомлення про підозру заочно.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами слідства, «втікачкою» виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині", – йдеться у повідомленні.

Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" в соціальних мережах. Зокрема, розганяли фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований "плебісцит".

Щодо них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) КК України.

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за активну участь у "референдумах" передбачена кримінальна відповідальність. Громадяни, які організовували їх, відповідатимуть не лише за колабораційну діяльність.

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