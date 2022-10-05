У боях за Харківську область загинув доброволець з Ірландії

У боях за Харківську область загинув 23-річний громадянин Ірландії Рорі Мейсон, який був у лавах Інтернаціонального легіону. Про це пише The Irish Times із посиланням на родину загиблого.
Мейсон був убитий 28 вересня неподалік кордону української області з Росією.
Родина добровольця дізналася про загибель від Міністерства закордонних справ. Тато Рорі, Роб, описав сина як людину "драйву, цілей і переконань".
Мейсон воював за Україну з березня.
Інтернаціональний легіон повідомив, що "брат по зброї, Рорі Мейсон, брав участь у контрнаступі в Харківській області разом зі своїм підрозділом і був убитий в бою".
Нагадаємо, у липні від катувань російськими військовими помер волонтер із Великої Британії. Він утримувався ворогом на тимчасово окупованій території Донецької області.