У боях за Харківську область загинув доброволець з Ірландії

Рорі Мейсон приїхав захищати Україну в березні і брав участь у контрнаступі в Харківській області. Його вбили росіяни біля кордону.

У боях за Харківську область загинув 23-річний громадянин Ірландії Рорі Мейсон, який був у лавах Інтернаціонального легіону. Про це пише The Irish Times із посиланням на родину загиблого.

Мейсон був убитий 28 вересня неподалік кордону української області з Росією.

Родина добровольця дізналася про загибель від Міністерства закордонних справ. Тато Рорі, Роб, описав сина як людину "драйву, цілей і переконань".

Мейсон воював за Україну з березня.

Інтернаціональний легіон повідомив, що "брат по зброї, Рорі Мейсон, брав участь у контрнаступі в Харківській області разом зі своїм підрозділом і був убитий в бою".

Нагадаємо, у липні від катувань російськими військовими помер волонтер із Великої Британії. Він утримувався ворогом на тимчасово окупованій території Донецької області.