Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лікарі в полоні
Лікарі в полоні
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

У боях за Харківську область загинув доброволець з Ірландії

Рорі Мейсон приїхав захищати Україну в березні і брав участь у контрнаступі в Харківській області. Його вбили росіяни біля кордону. 

У боях за Харківську область загинув доброволець з Ірландії
Рорі Мейсон
Фото: The Irish Times

У боях за Харківську область загинув 23-річний громадянин Ірландії Рорі Мейсон, який був у лавах Інтернаціонального легіону. Про це пише The Irish Times із посиланням на родину загиблого. 

Мейсон був убитий 28 вересня неподалік кордону української області з Росією. 

Родина добровольця дізналася про загибель від Міністерства закордонних справ. Тато Рорі, Роб, описав сина як людину "драйву, цілей і переконань". 

Мейсон воював за Україну з березня. 

Інтернаціональний легіон повідомив, що "брат по зброї, Рорі Мейсон, брав участь у контрнаступі в Харківській області разом зі своїм підрозділом і був убитий в бою". 

Нагадаємо, у липні від катувань російськими військовими помер волонтер із Великої Британії. Він утримувався ворогом на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також