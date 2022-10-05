На Харківщині врятували контуженого ведмедя

На звільненій від російської окупації території Харківської області знайшли контуженого ведмедя. Він знаходився у вольєрі в приватному зоопарку в Лимані.

Про це повідомляє зоозахисна спільнота UAnimals.

“Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим. Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів”, - повідомили в UAnimals, і додали, що в трьох метрах від його вольєра все було зруйноване.

Наразі команда волонтерів везе ведмедя до “Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals” на лікування.

Коли його стан покращиться, звір поїде на реабілітацію до “Парку хижаків “Арден” на Хмельниччині.

Нагадаємо, прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва спільно із працівниками Оболонського УП ГУНП припинили злочинну діяльність групи осіб, які утримували у неволі диких екзотичних тварин та займались їх нелегальним продажем.